Sciopero autotrasportatori bocciato: mancato rispetto del preavviso di 25 giorni

Lo sciopero indetto a partire da oggi, 14 marzo come conseguenza dell’esplosione dei prezzi del carburante e che avrebbe potuto bloccare il rifornimento dei beni nel settore del commercio, è stato bocciato dalla Commissione di Garanzia competente.

L’informativa inviata ai ministeri delle Infrastrutture, dell’Interno e al sindacato Trasportounito – Fiap rileverebbe il mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni, sottolineando anche l’obbligo di definire un inizio e una fine.

Nonostante la bocciatura, non si esclude che alcune aziende di autotrasporto, affossate dal caro carburante, possono organizzare comunque una serrata che potrebbe creare dei disagi nel rifornimento di beni.

Nei giorni scorsi, l’annuncio della protesta aveva fatto scattare una vera e propria corsa agli acquisti di prodotti alimentari, come pane, pasta farine, sale e al rifornimento di carburante, con delle vere scene da psicosi collettiva.

Sulla bocciatura il sindacato Trasportounito sostiene che il Garante sugli scioperi abbia ignorato lo “Stato di grave necessità” come motivazione della manifestazione, ma “abbia preferito rispolverare i criteri di un anacronistica rigidità burocratica, in un momento in cui dovrebbe essere superata”. Intanto, per martedì 15 marzo è previsto un incontro tra la Viceministra alla Infrastrutture, Bellanova e le organizzazioni del settore. All’ordine del giorno ci sarebbero 80 milioni di aiuti al settore.

