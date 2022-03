Schenèr: presentato il protocollo d’intesa per la realizzazione della galleria “Pala Rossa”

Buone notizie per gli abitanti della comunità di Primiero e Vanoi e dei comuni confinanti per quanto riguarda la viabilità sulla strada dello “Schenèr“.

È stato presentato oggi a Lamon (BL) il progetto e i contenuti del Protocollo d’intesa con il quale Provincia autonoma di Trento, Regione Veneto, Provincia di Belluno, ANAS e Veneto Strade si impegnano allo sviluppo e finanziamento delle attività di progettazione e costruzione della galleria “Pala Rossa”.

La galleria in progetto consentirà di rettificare il tracciato dell’attuale SR 50 ‘del Grappa e del Passo Rolle’, superando un restringimento di carreggiata e riducendo il pericolo di caduta massi determinato dall’estesa parete rocciosa verticale sovrastante la strada.

“Si tratta di un’opera molto attesa e determinante per gli abitanti di Primiero e Vanoi – ha spiegato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti (qui la video intervista) – è inoltre un’esempio fattivo di collaborazione tra territori confinanti in luoghi di montagna dove la viabilità non è sempre facile . È un’infrastruttura utile per tutti, veneti e trentini. La funzionalità dei fondi dei comuni di confine deve essere proprio questa, ovvero quella di mettere a progetto opere che sono utili per entrambi i territori.

Per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e hanno collaborato affinché potessimo oggi fare questo ulteriore passo avanti per la realizzazione dell’opera. Con questa galleria e con gli altri investimenti programmati sul Primiero, pensiamo al collegamento San Martino/Passo Rolle, credo che possiamo guardare con molta fiducia allo sviluppo di questi territori”.

Il finanziamento complessivo è di 25 milioni di euro, dei quali 9 milioni a carico della Provincia autonoma di Trento, 8.010.000 euro erogati dalla Provincia di Belluno attraverso il Fondo per i Comuni Confinanti e 8.000.000 euro stanziati da ANAS. Attualmente è agli atti il progetto esecutivo redatto da Veneto Strade e già nel corso dell’anno si prevede di avviare e aggiudicare l’appalto. L’inizio dei lavori è previsto per la primavera del 2023.

Tra i presenti oggi alla conferenza – oltre che ai rappresentanti di Regione Veneto, Provincia di Belluno, ANAS e Veneto Strade firmatari del protocollo – gli onorevoli Martina Loss e Mauro Sutto, amministratore delegato il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, i sindaci di Primiero San Martino di Castrozza, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Canal San Bovo, Lamon, Feltre e Sovramonte e il commissario della Comunità di Primiero.

Il Protocollo di Intesa stabilisce le condizioni e gli impegni delle parti relativamente al finanziamento delle attività di progettazione e appalto delle opere per la realizzazione dell’intervento in argomento.

Esso prevede in particolare la realizzazione della galleria “Pala Rossa” e dell’adeguamento del piano viabile della SS 50 “del Grappa e del Passo Rolle”, tra le progressive km 52+900 e km 54+250, in Comune di Lamon (BL). L’opera prevede, inoltre, la realizzazione di due piccole deviazioni provvisorie, lungo la SS 50, in corrispondenza degli imbocchi sud e nord, e in particolare tra le progressive km 53+000 e km 53+250 (imbocco sud) e tra le progressive km 54+100 e km 54+250 (imbocco nord), per consentire proprio la realizzazione dell’opera, evitando l’interferenza tra traffico e cantieri. La realizzazione sarà a cura di Veneto Strade per conto della Regione Veneto con il contributo della Provincia autonoma di Trento, Anas SpA e Provincia di Belluno.

Secondo il progetto definitivo redatto da Veneto Strade, l’opera sarà lunga 950,24 m, di cui 84,82 m in galleria artificiale presso l’imbocco sud e 17,50 m in artificiale presso l’imbocco nord. Il costo complessivo dell’intervento è pari a 25.010.000 euro, di cui 8.010.000 euro dal Fondo per i Comuni Confinanti, 9.000.000 euro dalla Provincia Autonoma di Trento e 8.000.000 euro da ANAS.

Qui le dichiarazioni dell’Assessore Regionale Elisa De Berti. Qui le dichiarazioni del Commissario della Comunità di Primiero Roberto Pradel. Qui le dichiarazioni del Sindaco Daniele Depaoli.