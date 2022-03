Professioni sanitarie: arrivano le borse di studio, domande aperte da oggi fino all’11 aprile

Da oggi e fino all’11 aprile, sono aperte le iscrizioni alle borse di studio a.a. 2021/2022 riservate a studentesse e studenti residenti in provincia di Trento, iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale delle professioni sanitarie o al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

Per presentare domanda è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dal bando. Tutte le informazioni sono comunque disponibili sul sito di Opera Universitaria, l’Ente per il Diritto allo studio.

Un’occasione importante per le studentesse e gli studenti trentini, che possono contare su un supporto economico che consenta loro di proseguire il proprio percorso di studi, insieme a tutte le opportunità culturali, sportive, ricreative promosse da Opera universitaria, per rendere concreto ed effettivo il diritto allo studio nella nostra Provincia. Info: https://www.operauni.tn.it/

Pubblicità Pubblicità