Principio d’incendio a Fraviano, tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Vermiglio

È stato tempestivo l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco volontari di Vermiglio ieri sera, domenica 13 marzo poco prima delle 21.30, accorsi nella frazione di Fraviano, in località San Pietro, per un principio d’incendio boschivo.

I pompieri sono riusciti a riportare presto alla normalità la situazione, evitando che si sviluppasse un vero e proprio incendio.

Al momento non si conoscono le cause che hanno innescato il rogo. I Vigili del Fuoco, vista l’assenza di precipitazioni, raccomandano in ogni caso la massima attenzione per quanto riguarda i mozziconi di sigaretta e lo scarico di cenere dalle stufe a legna.

