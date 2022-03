Periti estimatori, due giorni di corso alla FEM: digitalizzazione e innovazione peritale nella gestione del rischio

E’ stata la Fondazione Edmund Mach ad organizzare ed ospitare, nei giorni scorsi, il corso di formazione per la stima dei danni da avversità atmosferiche, patrocinato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Tale evento è arrivato a San Michele alla sua 10^ edizione ed è stato proposto in collaborazione con la Rete nazionale degli istituti agrari con capofila l’Istituto Statale Superiore Cerletti di Conegliano.

Un centinaio di persone, tra agronomi, periti agrari e geometri, hanno preso parte in presenza e altri in collegamento da remoto all’iniziativa che aveva l’obiettivo di fornire un aggiornamento tecnico specifico di una coltura e delle principali avversità a cui questa è soggetta o approfondire tematiche inerenti la gestione del rischio in agricoltura.

Quest’anno il tema trattato ha riguardato la digitalizzazione e innovazione peritale nella gestione del rischio. Le due giornate di formazione fanno parte del programma di corsi di aggiornamento predisposti per il 2022, rivolti a coloro che vogliono svolgere o già svolgono l’attività di perito estimatore di danni da avversità atmosferiche o a coloro che, a vario titolo, risultano coinvolti nelle tematiche trattate.

La Fondazione Mach è stata rappresentata nel saluto iniziale dal dirigente del Centro Istruzione e Formazione, prof. Manuel Penasa. Sono seguiti gli interventi tecnici del presidente ISMEA nonché vicepresidente della Fondazione Edmund Mach, prof. Angelo Frascarelli, del responsabile del Dipartimento innovazione delle produzioni vegetali del Centro Trasferimento Tecnologico, Maurizio Bottura, dei tecnici Andrea Branz e Roberto Lucin del Centro di Trasferimento Tecnologico e dal responsabile logistico dell’iniziativa formativa, Nicola Tavonatti.

Sono intervenuti anche il direttore di Asnacodi, Andrea Berti e la direttrice di Codipra, Marica Sartori, per parlare delle nuove linee di indirizzo rispetto alle regole del piano assicurativo, oltre ai rappresentanti di ITAS Mutua che ha sponsorizzato l’evento

