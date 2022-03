La pandemia è al capolinea: alla casa di riposo di Cles riapre al pubblico l’ambulatorio di podologia

La Casa di Riposo Santa Maria di Cles, constatata la decrescita della pandemia in corso, presenta nuovamente alla popolazione i propri servizi sul territorio, così soddisfare le esigenze dei tanti utenti che le si rivolgono.

Dopo avere riaperto l’accesso al Centro Diurno, l’A.P.S.P. Santa Maria di Cles, da sempre impegnata, oltre che sul fronte della residenzialità per anziani e disabili, anche sul piano dei servizi, annuncia che da venerdì 25 marzo prossimo sarà riaperto al pubblico l’ambulatorio di podologia.

Il servizio ricomincia con le solite modalità, il pomeriggio del venerdì, e al costo di 40 euro a intervento (mezz’ora di trattamento), nell’ottica di rispondere, a prezzi calmierati, alla domanda di erogazione di servizi a domicilio, ed è dedicato a tutta la popolazione, non esclusivamente a quella anziana, residente nei comuni della Valle di Non.

Pubblicità Pubblicità

E’ stato deciso di mantenere invariata anche la tariffa del servizio di fisioterapia per esterni distiguendosi così non solo per la qualità del servizio, ma anche per il costo competitivo, a tutto vantaggio dei pazienti.

Il servizio di podologia è mirato a tutte quelle persone che necessitano di cure specializzate o preventive per qualsiasi patologia podalica. Sono disponibili esami podologici (valutazione della deambulazione delle deformità e della postura), trattamenti locali (riduzione di ipertrofie, deformità ungueali e onicocriptosi; trattamento e rieducazione delle micosi ungueali; medicazioni locali; trattamento di verruche plantari; cura e prevenzione del piede diabetico, arteriopatico, neuropatico e reumatoide) e trattamenti ortesici (ortesi digitali in silicone e feltraggi adesivi).

Al servizio si accede senza necessità di prescrizione medica, e sarà operativo con le modalità precedenti all’emergenza, ovvero ogni venerdì pomeriggio con possibilità di accesso previo appuntamento telefonico al numero 0463-601311. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: Casa di Riposo Cles

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità