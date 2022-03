Doppio incidente, tamponamento sulla SS 47 Valsugana e in tangenziale: disagi per il traffico

Code e rallentamenti hanno caratterizzato la mattinata di oggi nella zona di Trento. Un primo caso di tamponamento avrebbe coinvolto più mezzi sulla statale 47 della Valsugana tra Pergine e Civezzano in galleria, direzione Trento.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari, ma pare non ci siano stati gravi feriti tra gli interessati. Il secondo tamponamento sarebbe avvenuto poco dopo, verso le nove all’altezza dell’uscita per l’interporto sulla tangenziale di Trento.

Anche in questo caso, non ci sono stati gravi feriti, ma è intervenuta la polizia locale di Trento per la gestione del traffico e i rilevi. Visto l’orario e la posizione dei due incidenti, i disagi e i rallentamenti sono durati a lungo.

