Cavalese: cervo viene predato dai lupi a 200 metri dalle case

E’ stata trovata nella mattinata di ieri a Cavalese, in località “Cascata” la carcassa, o quel poco che ne rimaneva di un cervo. La bestia era stata predata da un paio di lupi.

A vedere la pozza di sangue è stato il consigliere provinciale Gianluca Cavada che si accingeva ad andare a pesca. Il consigliere ha allora chiamato la forestale.

Il luogo della predazione era a soli 200 metri dalle case e per questo Cavada ha anche pubblicato tutto su Facebook segnalandolo ai cittadini.

“E’ preoccupante perché è stato predato a pochi metri da un’abitazione. Si ha paura per gli animali domestici, non per l’uomo, bisogna sottolinearlo. Il lupo ha paura dell’uomo- ci spiega il consigliere provinciale- Ad essere in apprensione sono soprattutto gli allevatori. Non è la prima volta che i lupi fanno loro visita.

Alcuni miei compaesani che possiedono degli animali mi hanno chiamato preoccupati per farsi spiegare la situazione”.

