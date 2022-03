Autonomie speciali e regionalismo italiano: un convegno da giovedì a Giurisprudenza

Il convegno è promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza nell’ambito delle iniziative per ricordare il Secondo statuto della Regione Trentino-Alto Adige a cinquant’anni dalla sua approvazione.

Tre giorni di dibattito, cinque sessioni e numerosi studiosi e studiose provenienti da molte università e italiane e straniere a confronto sui fondamenti giuridici che regolano e caratterizzano le istituzioni pubbliche di questo territorio. Da giovedì 17 a sabato 19 marzo online e al Palazzo di Giurisprudenza, Aula 1 in via Rosmini 27 a Trento

Discutere del Secondo statuto d’autonomia intrecciando lo specifico di quell’esperienza con il dibattito italiano degli ultimi decenni e aprendo i suoi risultati ad uno sguardo e un giudizio internazionale. È questo l’obiettivo del convegno “Autonomie speciali e regionalismo italiano” promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza e coordinato da Fulvio Cortese e Jens Woelk nell’ambito delle iniziative avviate in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e varie istituzioni del territorio.

Pubblicità Pubblicità

Un tagliando e una verifica dell’autonomia territoriale del Trentino e dell’Alto Adige/Südtirol in controluce ai grandi dibattiti che in questi anni si sono accesi in Italia su temi come il centralismo, il federalismo, il regionalismo differenziato.

Coralità e sguardo d’insieme con un approccio rigorosamente scientifico si troveranno nel panel “La prospettiva comparata: il regionalismo italiano visto dagli altri”. Durante i lavori, studiosi e studiose da vari paesi europei e provenienti da diversi ambiti disciplinari saranno chiamati a dire la loro sul modello autonomistico della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, alla ricerca dei vizi e delle virtù che più si manifestano ad un osservatore “lontano“.

Un appuntamento al contempo scientifico e istituzionale, che si aprirà con i saluti dei presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher. Previste sessioni dedicate anche alle autonomie speciali, alle Regioni a statuto ordinario, alle implicazioni e alle differenziazioni previste dall’art. 116 comma 3 della Costituzione. In conclusione un bilancio complessivo sul regionalismo italiano.

Pubblicità Pubblicità



Per partecipare all’evento, sia on-line che in presenza, è necessaria l’iscrizione tramite form di adesione on-line entro le 12 di domani, martedì 15 marzo.

Per informazioni: http://www.unitn.it/autonomie_speciali. Qui il programma dei lavori.