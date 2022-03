Arco: il grido delle donne nella Grande guerra

Nel mese dedicato alla donna, la biblioteca civica «Bruno Emmert» propone venerdì 18 marzo all’auditorium di Palazzo dei Panni il recital di Luigi Sardi «Il grido delle donne nella Grande guerra», con letture di Antonia Dalpiaz e accompagnamento musicale di Piergiorgio Lunelli.

Un recital che racconta le sofferenze, ma anche l’anelito di emancipazione, della donna nel tragico conflitto di cento anni fa, realizzato grazie agli studi storici di Luigi Sardi, giornalista e scrittore.

Si narrano le vicende della rivolta del 15 aprile 1915 delle “popolane” di Trento, che si radunarono in via Belenzani al grido di “pane e pace” nella prima manifestazione pacifista nell’Europa ormai in fiamme, vicenda narrata dagli articoli di Alcide Degasperi.

Pubblicità Pubblicità

Poi la ribellione nell’agosto del 1917 delle operaie di Torino, che si estese nelle fabbriche di armi di Milano, Bologna, Como, Brescia; il dramma delle “canarine” che, impiegate là dove si preparavano gli esplosivi, diventavano gialle perché avvelenate dagli impasti chimici; l’orrore del terremoto di Avezzano; l’esodo delle trentine profughe nelle città di legno; delle friulane e venete fuggite nelle città dell’Italia nei giorni terribili della rotta di Caporetto.

La guerra vista e sofferta dal mondo femminile, fino ad ora quasi mai raccontata e presa dagli articoli dei giornali dell’epoca e dai diari scritti da mano femminile cento anni fa.

Inizio alle 20.30. Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione (Eventbrite), mascherina ffp2 e green pass rafforzato.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità