Pullman di ucraini in fuga dalla guerra si ribalta in A14: morta una donna

In fuga dalla guerra in Ucraina per trovare la morte in un terribile incidente (foto) sul ciglio dall’autostrada A14, con l’alba che illuminava la fetta di Romagna che da Cesena conduce verso Rimini e la riviera. A dare la triste notizia è il Resto del Carlino

Intorno alle 6,30 di questa mattina un pullman proveniente dell’Ucraina con a bordo 22 persone, per la maggior parte giovanissime, è uscito di strada mentre percorreva l’A14, a poca distanza dal casello di Cesena.

Il mezzo era in viaggio per raggiungere Pescara e in quel tratto, a fianco della carreggiata c’è una distesa di campi. In seguito alla sbandata, il pullman si è rovesciato su un fianco e una giovane donna purtroppo è rimasta vittima dell’urto, incastrata sotto alla carcassa dell’autobus.

Le altre persone a bordo, secondo una prima analisi dei sanitari del 118 arrivati in forze sul luogo dell’incidente, non avrebbero riportato gravi ferite: sono ancora in corso accertamenti, ma pare che nessun passeggero sia stato portato al pronto soccorso.

Per la ricostruzione della dinamica dell’incidente bisognerà attendere le indagini della polizia stradale, anche se pare che non ci siano altri mezzi coinvolti.

Al lavoro anche i vigili del fuoco, che si sono occupati del recupero del mezzo con l’ausilio dell’autogru arrivata da Rimini. Per consentire alle altre persone di proseguire il viaggio è stato fatto arrivare sul posto un altro pullman.

