Premio “Giulio Andreolli – Fare paesaggio”, domani la presentazione

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, lunedì 14 marzo, alle ore 11.00, nella sala Belli del palazzo della Provincia, si svolgerà la presentazione della terza edizione del “Premio triennale Giulio Andreolli – Fare paesaggio”.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, presso la sede di tsm-Trentino School of Management, a partire dalle ore 15.00, sarà presentato l'”Atlante dei Paesaggi terrazzati del Trentino”. Ad entrambi gli appuntamenti sarà presente il vicepresidente e assessore all’urbanistica della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina.

Alla presentazione delle ore 11.00 saranno presenti, inoltre, Roberto Andreatta, dirigente generale del Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione, Giorgio Tecilla, dirigente dell’Umse in materia di urbanistica, Gianluca Cepollaro, responsabile Unità territorio, paesaggio e cultura di tsm -Trentino School of Management e responsabile di tsm-step Scuola per il governo del territorio e del paesaggio e la signora Rita Matano, vedova di Giulio Andreolli.

Pubblicità Pubblicità

Quella di Giulio Andreolli è stata una delle voci più autorevoli nel dibattito culturale che ha portato in Trentino alla crescita e al consolidamento di una nuova cultura del paesaggio. Per questo il Forum dell’Osservatorio del paesaggio nel 2020 ha deciso di dedicare il premio “Fare paesaggio” alla sua memoria.

Il premio è curato dall’Osservatorio del Paesaggio del Trentino che si avvale, per la sua organizzazione, di tsm|step Scuola per il governo del territorio e del paesaggio. Nel corso del secondo appuntamento, in programma a partire dalle 15.00 presso Tsm, in via Giusti, 40 a Trento, verrà presentato l’”Atlante dei paesaggi terrazzati del Trentino”, frutto di un’iniziativa di documentazione e di studio avviata nel 2015 dal Forum per l’Osservatorio del paesaggio.

Interverranno fra gli altri, oltre all’assessore Mario Tonina, Romano Stanchina, dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento, Giorgio Tecilla, dirigente dell’Umse in materia di urbanistica, Timmi Tillmann, coordinatore dell’International Landscapes Alliance e Annibale Salsa, presidente del Comitato Scientifico di tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità