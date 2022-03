La Fondazione Crosina assegna 13 alloggi. 67 le domande a conferma della fame di casa in città

Saranno tutti assegnati i 13 alloggi messi a bando a inizio 2022 (si aggiungono anche 2 garage): sono state infatti presentate 67 domande e quelle ammesse, dopo il controllo dei requisiti richiesti, sono state 26.

È il dato più alto registrato per i bandi alloggi indetti dalla Fondazione Crosina Sartori Cloch Apsp, che conferma l’attuale urgente bisogno di reperire un alloggio da parte di chi non ha i mezzi economici per potersi permettere una casa in affitto sul libero mercato.

Quanto al dato sulla composizione dei nuclei familiari che hanno partecipato al bando, delle 26 domande in graduatoria i singoli sono 9, i nuclei da due persone 8 (il 65% delle domande, quindi, riguarda nuclei di una/due persone), i nuclei da tre persone sono 4, quelli da quattro persone 1, da cinque persone 3 e da sei persone 1. La nazionalità dei richiedenti: 3 domande “italiane”, 8 da Paesi Ue e 15 da Paesi extra Ue. Ci sono minorenni in 7 nuclei familiari, per un totale di 11.

Ora la graduatoria sta scorrendo, seguendo criteri basati sulla composizione del nucleo familiare e della metratura degli appartamenti. I soggetti in graduatoria hanno 7 giorni a disposizione per confermare o meno l’accettazione e l’intera procedura dovrebbe concludersi entro metà aprile.

L’assegnazione di abitazioni a canone agevolato, a favore di nuclei familiari in difficoltà, rientra tra le attività istituzionali dell’Apsp Fondazione Crosina Sartori-Cloch che, in quanto Azienda pubblica di servizi alla persona, partecipa al sistema provinciale delle politiche sociali. I criteri stabiliti nel bando per l’assegnazione degli alloggi sono orientati a favorire il soddisfacimento del bisogno abitativo, in via prioritaria, ai nuclei familiari con minori che si trovano in una situazione di difficoltà socio-economica.

Gli alloggi assegnati in questa occasione sono di varie metrature e si trovano quattro in via Gramsci e in via Damiano Chiesa, tre in via Gino Bartali e due in via della Canova.

