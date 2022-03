«Guida ai palazzi di Trento»: nelle librerie il cuore sepolto di una città invisibile

È uscito in questo week end «Guida ai palazzi aperti», a cura di Piera Fiorito, una scrittrice di origine trentina, trasferitasi dal 2001 in Emilia Romagna.

“Guida ai palazzi di Trento” si inserisce in una collana (Historiae) della casa editrice romana Edizioni della Sera, di cui è il terzo volume dopo le guide realizzate su Bologna e su Siena.

Si tratta di una pubblicazione che unisce letteratura e viaggio a metà tra la guida turistica e il romanzo storico dal momento che nel libro si raccontano tredici palazzi della città ma anche le storie di coloro che li abitarono nel corso dei secoli, storie spesso dimenticate.

Il libro cerca di raccontare quello che resta, una città rarefatta che sopravvive al tempo, di far conoscere le storie, le emozioni, i desideri, le lotte che ancora restano dentro le pietre dei palazzi. Il cuore sepolto di una città invisibile.

Sinossi – Sono tredici palazzi storici e le vicende delle famiglie che li abitarono a restituire una Trento tutta da scoprire. Tra i racconti di amori impossibili e battaglie sanguinarie, Piera Fiorito traccia il profilo di una città sul cui sfondo si muovono eroi e antieroi, nobili travolti da insoliti destini, vittime e carnefici.

Non mancano i misteri, le leggende e il folclore a delineare una Trento impetuosa e ricca di contraddizioni. Sono storie di amori clandestini e patti segreti con il diavolo, storie di salvezza e perdizione. Dietro le facciate dei palazzi, oltre i portoni chiusi, tra le pietre dei muri, ci sono le tracce delle vite degli altri, i loro ricordi, le loro emozioni, i loro sogni.

È il cuore di una città perduta che pulsa dentro storie perlopiù dimenticate. Una narrazione affascinante ed evocativa in cui ogni palazzo ha qualcosa da rivelare.

Biografia – Piera Fiorito è nata a Rovereto, in provincia di Trento, nel 1977. È cresciuta nel capoluogo trentino, in una casa nel centro storico della città, dove ha vissuto sino ai vent’anni. Da sempre appassionata di letteratura e di storia, dopo la laurea in Lettere moderne, nel 2001 si trasferisce a Ferrara dove vive tuttora.

Si occupa di biblioteche e progettazione culturale oltre a studiare sceneggiatura presso la scuola Bottega Finzioni di Bologna. Dal febbraio 2021 segue la direzione artistica della casa di produzione cinematografica Zarathustra Film.

Le manca quella città lontana, racchiusa tra le montagne, e appena può vi fa ritorno.

