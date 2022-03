Fiamme in un’abitazione in val di Sole: il rapido intervento dei vigili del fuoco limita i danni

Nuovo allarme per un incendio ad una abitazione nel pomeriggio di oggi, domenica 13 marzo, intorno alle 16:00 in val di Sole nell’abitato della frazione Mestellina a Commezzadura .

L’allerta è scattata dopo che dal tetto di una casa sono cominciate a fuori uscire delle fiamme e del denso fumo.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Commezzadura con 10 vigili, con una micro botte, il pik up, e in supporto anche 12 colleghi di Malè e Mezzana con autobotte e autoscala.

Gli uomini della protezione civile hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento e grazie alla rapidità d’intervento in poco tempo tutto hanno messo sotto controllo l’incendio. Poi sono partite le operazioni di bonifica.

I danni grazie alla celerità dei vigili sarebbero limitati. Non sono registrati feriti.

