Coronavirus: zero decessi e 252 nuovi contagi. Nessuna classe in DAD nelle ultime 24 ore

Sono 252 i nuovi contagi rilevati in Trentino nelle ultime 24 ore, mentre il bollettino quotidiano dell’Azienda sanitaria riporta anche oggi le notizia positiva dell’assenza di decessi attribuibili al covid-19.

Anche sul fronte scuola la situazione va migliorando, con zero classi in sospensione della didattica in presenza. Negli ospedali invece lieve aumento del numero dei ricoverati per effetti dei nuovi ricoveri che sono stati superiori alle dimissioni: 4 contro 1. Il totale dei pazienti al momento è dunque pari a 37, (+3 rispetto a ieri) compresi i due che rimangono in terapia intensiva.

Circa 2.400 i tamponi analizzati ieri: la maggior parte sono come al solito test rapidi, 2.216 per la precisione, dei quali 243 sono risultati positivi.

Risultano poi altri 197 tamponi molecolari che hanno individuato 9 nuovi casi e confermato 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Scorrendo l’elenco dei nuovi contagi suddiviso per fasce d’età troviamo la seguente situazione: 2 nuovi contagi fra 0-2 anni, 3 fra 3-5 anni, 10 fra 6-10 anni, 13 fra 11-13 anni, 9 fra 14-18 anni, 74 fra 19-39 anni, 87 fra 40-59 anni, 22 fra 60-69 anni, 21 fra 70-79 anni, 11 di 80 o più anni.

Sul fronte delle vaccinazioni, stamani si è raggiunta quota 1.195.329, comprese 425.656 seconde dosi e 319.917 terze dosi. I guariti infine oggi sono 257, per un totale da inizio pandemia pari a 138.132.

