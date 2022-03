Aumento vertiginoso carburanti, Ministro Cingolani: «aumenti immotivati, è una truffa ai cittadini»

A sostenerlo è il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, secondo il quale la crescita dei prezzi “non è correlata alla realtà dei fatti, è una spirale speculativa su cui guadagnano in pochi”. E si tratta, secondo il ministro, di “una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini”.”Chiunque esporta gas non può fare i conti senza l’Europa: serve un tetto massimo per il prezzo del gas, un costo appetibile da non affossare il mercato; si può discutere intorno a una cifra di 80 euro megawatt/ora che è già il doppio di quanto pagavamo un anno fa“, ha aggiunto il ministro della Transizione energetica, parlando a Sky Tg24.

“L’Italia sta pagando per non aver diversificato la produzione energetica – ha spiegato Cingolani -. I nostri compagni Ue non si sono fermati come noi a gas e a poche rinnovabili. Anche con una spinta ambientalista falsa abbiamo ridotto la produzione di gas nazionale ma abbiamo continuato a consumarne. Ora dobbiamo diversificare e recuperare rapidamente il terreno perduto. Dopodiché serve una misura drastica“, ha detto spiegando che l’Europa sta lavorando a Repower Eu, un pacchetto che prevede diverse misure.

“Se anche volessimo cambiare il nostro dosaggio energetico sarebbe tardi, ci vorrebbero anni, quello che possiamo fare è andare al massimo sul nostro gas che possiamo vendere alle piccole e medie imprese energivore a un prezzo controllato. Per lo stesso motivo adesso non avrebbe senso costruire centrali nucleari. Quello che non dobbiamo fare è perdere il treno delle nuove tecnologie. Dobbiamo accelerare le sorgenti rinnovabili”.

Ma nonostante questo il prezzo continua a salire ora dopo ora anche nella provincia di Trento.

Anche in Trentino i numeri al distributore sono da capogiro con benzina e gasolio che superano i due euro in città come nelle valli.

L’ultimo aggiornamento su infobenzina.it parla del costo della benzina del capoluogo di 2,359 euro al litro e il diesel 2,329 al litro. Ma come si vede (foto) c’è chi la vende a prezzo più alto. A rovereto il record assoluto con il gasolio a 2,519 al litro!

Da un prezzo minimo del 2,009 al litro in val di Non si passa alla cifra record di quasi 3 euro al litro (2,841 per la precisione) alla Q8 di Nogaredo ma non si scende. Il prezzo anzi aumenta a dismisura, fino a 2 euro e mezzo, se invece di un Self Service ci si imbatte in un’area servita dal benzinaio.

L’anno scorso nello stesso periodo il costo della benzina era di 1,629 mentre quello del gasolio invece di 1,494. Un aumento a dir poco allucinante.

