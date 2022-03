Perde il controllo della vettura e si schianta contro il guard rail, ferito 62 enne

L’incidente stradale è successo nellla mattinata di giovedì 10 Marzo pochi minuti prima delle ore 8:00, sulla strada provinciale 3 del monte Baldo che da Mori sale all’altopiano di Brentonico all’ altezza dell’abitato della frazione di Tierno.

Una vettura con a bordo un uomo 62 enne ha perso il controllo finendo violentemente contro il guard rail per poi rimbalzare contro un muro posto nell’altra carreggiata.

Fortunatamente in quel momento non stava transitando nessuno sulla corsia opposta.

In pochi minuti sul posto sono giunti sanitari del 118 partita da Rovereto con un’ambulanza e auto sanitaria che hanno prestato le prime cure all’uomo.

In supporto ai sanitari e per la messa in sicurezza dell’area sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Mori. Per accertare la dinamica è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Rovereto.

Il 62 enne dopo essere stato stabilizzato è stato portato al pronto soccorso del nosocomio Santa Maria del Carmine di Rovereto. Dalle informazioni giunte dai sanitari del pronto soccorso le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

