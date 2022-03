Moto contro auto a Bedollo, due 15 enni al santa Chiara in codice rosso

Il forte impatto tra la motocicletta e l’autovettura è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 11 marzo pochi minuti dopo le 18:00, sull’altopiano di Pinè nel centro abitato di Bedollo in via Ronchi.

La motocicletta con a bordo due ragazzi 15 enni si e scontrata contro un’auto, facendo sbalzare i due giovani, uno contro il parabrezza della vettura, e l’altro violentemente a terra.

In pochi minuti sul posto sono giunti i sanitari del 118 con due ambulanze e l’auto sanitaria partita da Pergine che hanno prestato le prime cure ai giovani coinvolti.

Vista la dinamica dell’incidente è stato anche allertato l’elisoccorso partito dalla base di Mattarello e atterrato poco distante il luogo dell’incidente.

In supporto al personale sanitario e la messa in sicurezza della zona sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Bedollo. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica e capire le responsabilità. I due 15 enni dopo essere stati stabilizzati sono stati trasferiti al Santa Chiara di Trento in codice rosso.

Dalle prime informazioni giunte dai medici del pronto soccorso uno dei due ragazzi ha riportato vari poli traumi di media gravità e l’altro invece ferite meno gravi. Nessuno dei due è in pericolo di vita.

