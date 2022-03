L’Italia è il paese con le accise sul carburante più alte d’Europa: ecco perché costa così tanto

Il prezzo del carburante è in continuo aumento, il costo della benzina e del gasolio non accenna ad arrestarsi. Secondo Facile.it si arriverà addirittura, nel 2022 a spendere 1.700 euro per un pieno alla macchina.

Ma da cosa è dato il prezzo così alto del carburante? Oltre che al costo del carburante all’ingrosso, il totale da pagare è dato dalle accise che viene applicato dai vari paesi.

A livello europeo naturalmente, il paese con più accise è l’Italia. La metà del prezzo alla pompa ad oggi è dovuto ad accise e Iva.

Per ogni litro di benzina infatti, l’italiano paga 0,73 € di accise e poi, a questo bisogna aggiungere l’Iva. Per ogni litro pagato quindi, più della metà della somma viene data allo stato.

A battere l’Italia per quanto riguarda le accise sulla benzina, sono solo i Paesi Bassi. Diversa è invece la questione del diesel il quale ha le accise più alte d’Europa senza alcuno sfidante.

Si parla di 0,62 euro per ogni litro fatto. Dopo di noi c’è il Belgio con 0,60€ al litro. Il paese con le accise più basse è invece la Bulgaria con un primato di 0,36€ per litro di benzina e 0,33€ per litro di diesel.

