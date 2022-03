Lavis: partito Il progetto “l’Euregio incontra le scuole”

In linea con la volontà di far conoscere ai cittadini dei tre territori e soprattutto ai giovani l’Euregio e l’importanza e i vantaggi di questa cooperazione transfrontaliera, è partita giovedì l’iniziativa “l’Euregio incontra le scuole”.

Voluto dalla presidenza trentina dell’Euregio, il progetto è rivolto in particolare alle scuole secondarie di primo grado (medie) del Trentino e si tiene ogni secondo e quarto giovedì del mese. L’iniziativa, che riprende un progetto avviato con successo negli scorsi anni in Tirolo, prevede una presentazione multimediale, una discussione e un gioco finale proposti agli alunni dal personale dell’Ufficio Euregio di Trento.

Il primo incontro si è tenuto oggi giovedì 10 marzo presso l’Istituto Comprensivo di Lavis, presente anche il presidente dell’Euregio e della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che ha dialogato con i ragazzi della classe 2D della secondaria di primo grado.

Coinvolti nell’iniziativa odierna anche le classi 2E e 2A, e a seguire nelle prossime settimane tutte le classi seconde della scuola secondaria di primo grado con le rispettive insegnanti di lingua tedesca. Ad accogliere il presidente la dirigente scolastica Francesca Lasaracina e il suo vice Mauro Albertini, con loro anche la presidente del Consiglio dell’istituzione Patrizia Furlini e il presidente della Consulta dei genitori Lorenzo Zanoni. Presenti anche il sindaco di Lavis, Andrea Brugnara, con l’assessore alla cultura Caterina Pasolli, e la sua omologa di Terre d’Adige, Katia Castellan.

“La volontà di avvicinare sempre di più i giovani all’Euregio e alle sue tematiche è centrale nel programma di presidenza trentina – sottolinea il presidente Fugatti – tanto che il motto scelto è, anche per questo motivo, l’Euregio è giovane. Avere la possibilità di spiegare direttamente agli alunni il valore della propria storia comune e della cooperazione tra territori di Stati diversi è, in questo particolare momento, ancora più significativo. Trasmettere l’importanza del dialogo e della collaborazione tra aree che una volta erano in lotta tra loro e che oggi lavorano per obiettivi comuni è il modo migliore per dare futuro all’Euregio”.

Alle giovani cittadine e cittadini dell’Euregio, tra l’altro, sono dedicate anche molte altre iniziative: Euregio fa scuola, Summer Camp e Sport Camp nei mesi estivi (12-14 anni), Festival della gioventù (16-19 anni), Accademia Euregio per universitari e laureati, Music Camp per bandisti e studenti di conservatorio, oltre a numerose competizioni sportive.

Il progetto “L’Euregio incontra le scuole” – Presentare l’Euregio nelle scuole per mostrare ai giovani quanto siano ampie le possibilità di cooperazione tra i tre territori che lo compongono (Tirolo-Alto Adige-Trentino) e ricevere stimoli dagli alunni. E’ l’obiettivo del progetto “L’Euregio incontra le scuole” promosso dalla presidenza trentina dell’Euregio, rivolto alle scuole secondarie di primo grado (medie) e che si terrà ogni secondo e quarto giovedì del mese.

In questo modo si rende strutturale una iniziativa pilota già avviata nel 2021 e che ha riscosso un buon successo. La presentazione dell’Euregio nelle scuole è gratuita e viene effettuata da personale del GECT Euregio (www.euregio.info) ogni secondo e quarto giovedì del mese e prevede un programma di 2 ore scolastiche con presentazione multimediale, discussione e gioco finale per riscontrare il grado di apprendimento. L’esperienza degli incontri conoscitivi è già stata fatta nelle scuole tirolesi negli anni passati.

È un’ottima occasione per i ragazzi partecipare a questo momento didattico, che può essere eseguito – su richiesta – non solo in lingua italiana ma anche in lingua tedesca o in modalità bilingue, considerate le diverse esperienze e provenienze del personale Euregio. Per informazioni e prenotazioni da parte delle scuole basta andare all’indirizzo: https://www.europaregion.info/it/euregio-incontra-le-scuole/