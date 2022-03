In fiamme nella notte i boschi sopra Commezzadura, vigili del fuoco in azione

Un nuovo episodio di incendio boschivo è accaduto nelle prime ore di oggi sabato 12 marzo in valle di Sole nel comune di Commezzadura a monte della frazione di Mastellina in località Novaia.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 3:15 della notte da alcune persone che hanno notato le fiamme che si stavano sviluppando nel bosco.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Commezzadura con 13 uomini, una mini botte, il carrello per incendio boschivo, e una motopompa rover 110, e in supporto sono arrivati i colleghi di Mezzana e Dimaro con le autobotti che hanno dato una grossa mano nello spegnimento dell’incendio.

Pubblicità Pubblicità

I vigili del fuoco hanno iniziato immediatamente ad operare per cercare di mettere sotto controllo l’incendio e dopo un po’ di tempo sono riusciti a spegnere le fiamme iniziando la meticolosa opera di bonifica.

Grazie al rapido intervento degli uomini della protezione civile è stato evitato che l’incendio si propagasse. Tutto sommato alla fine i danni sarebbero limitati. Sul posto per accertare le cause sono intervenuti i carabinieri forestali.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità