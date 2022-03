I folli e pericolosi sorpassi di una Maserati sulla Statale 47 della Valsugana – IL VIDEO

Il video mostra una serie di sorpassi che definire azzardati è davvero poco.

L’auto che supera è una Maserati gran cabrio super sportiva. La strada è la pericolosissima Statale 47 della Valsugana dove ogni anno succedono incidenti e purtroppo anche decessi, in parte per colpa della conformazione delle carreggiate ma anche per la superficialità con cui molti automobilisti sfrecciano pensando di essere all’autodromo di Monza.

Nel nostro caso la Maserati, che transita verso Trento, sorpassa con la linea continua e con zero visibilità in uno dei tratti più pericolosi in assoluto della Statale, cioè quello che passa nella zona di Levico Terme. Se in quel momento in senso contrario fosse arrivata una motocicletta ci sarebbe scappato il morto. Le immagine sono state girate con una dash cam (Clicca qui per vedere il video integrale)

