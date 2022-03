Emergenza profughi, oltre 30 mila arrivi in Italia: in moto la macchina organizzativa italiana

Da quando è cominciata la guerra, oltre due milioni e mezzo di persone hanno già lasciato l’Ucraina, di questi, quasi la metà sono bambini. Dati confermati dalla Commissaria dell’Unione Europea, invitando gli Stati membri ad attivare meccanismi di protezione per scongiurare il rischio che queste persone possano diventare vittime di tratte gestite da gruppi criminali.

“Non voltarsi dall’altra parte è la scelta giusta saremo in grado di gestire una crisi senza precedenti”: dice il Ministro degli Interni, Lamorgese.

In Italia, sarebbero arrivati più di 30 mila profughi, grazie all’accoglienza in parte assorbita dalla rete di amici e parenti residenti nel nostro Paese, anche se questo potrebbe non bastare.

Infatti, attraverso i Comuni, saranno attivati oltre 8 mila posti in strutture pubbliche grazie ai centri di accoglienza straordinari a ai sistemi di accoglienza e integrazione.

I prefetti avrebbero poi avviato anche alcune verifiche di idoneità sugli immobili non ancora destinati ad altro utilizzo e confiscati alla criminalità organizzata.

Con la guerra, la rete di solidarietà in Italia si è allargata sempre di più creando nuove iniziative di volontariato, solidarietà e molte missioni di laici e religiosi.

Per compattare l’intera rete, in cui sono mobilitate, Croce Rossa Caritas e le ONG, il Viminale sta creando una piattaforma informatica dove confluiranno le offerte di disponibilità da associazioni e privati, beni mobili, strutture alberghiere ed offerte di lavoro.

Inoltre, dal Ministero dell’istruzione viene confermato l’inserimento degli studenti ucraini nelle scuole di ogni ordine e grado, con lo stanziamento di risorse e se necessario, di mediatori culturali. Una macchina organizzativa gestita sull’intero territorio grazie alla sinergia tra istituzioni e protezione civile.