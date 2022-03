Violento scontro alla rotonda di san Pio X, miracolate due donne

Il terribile incidente, che poteva avere conseguenza drammatiche, ha coinvolto una macchina e una jeep con rimorchio. Lo scontro è avvenuto nella serata di ieri giovedì 10 marzo pochi minuti prima delle 19:00, nella rotatoria tra via Veneto e San Pio X nel capoluogo trentino.

Nell’impatto la jeep si è completamente ribaltata in mezzo alla rotonda mentre l’altra macchina ha terminato la sua corsa impazzita in mezzo ad un aiuola. Probabilmente se non ci fosse stata l’aiuola a bloccare la corsa dell’autovettura, molti pedoni che in quel momento stavano uscendo dal supermercato, sarebbero stati investiti con conseguenze ben peggiori. Per il momento la dinamica e le responsabilità sono ancora tutte da ricostruire.

A rimanere ferite leggermente alla fine sono state due donne di 45 e 33 anni. Le due donne dopo essere state stabilizzate e trasferite al Santa Chiara per accertamenti. Come detto le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni, e questo, vista la dinamica dell’impatto, ha davvero del miracoloso.

Sul posto in pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze e l’auto sanitaria che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte.

In supporto al personale sanitario e per la messa in sicurezza dell’area sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco permanenti che hanno anche ripulito la sede stradale dal numeroso carburante fuoriuscito dal motori delle autovetture. Per i rilievi di legge si sono occupate le pattuglie dalla polizia stradale cittadina. Molti i disagi al traffico cittadino della zona che è durato per delle ore.

