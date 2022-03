Vertice UE, i temi in agenda: caro energia, sanzioni e guerra

Peggiora la situazione economica del Paese, gli effetti dell’invasione Russa in Ucraina avvicinano l’ipotesi di austerity, (l’ultima nel 1973), facendo così i conti con un black out e uno stop alla produzione industriale.

“Senza import russo è una tragedia sociale”: nonostante la parole di forte preoccupazione del Ministro alla transizione energetica, Cingolani, da Versailes arriva la rassicurazione di Draghi: Si tratta di un piano totalmente emergenziale e aggiunge -“Non siamo in crisi ne usciremo”.

La riunione dei capi Stato e di Governo dell’Unione Europea sta avendo il compito di definire tematiche cruciali, come la riduzione delle dipendenze energetiche e la difesa comune.

“Siamo pronti a nuove sanzioni contro Russia e Bielorussia, sosterremo Kiev nel suo percorso europeo”: si legge nel comunicato della prima giornata di incontri. Anzitutto la Commissione Europea sta preparando un piano che porti alla fine della dipendenza energetica dell’UE dalla Russia entro il 2027.

A chiarirlo è stata Ursula Von der Leyen, aggiungendo sui social che proporrà un piano entro la metà di maggio. Dovrebbe trattarsi di una proposta del Piano RePowerEu che punta all’allontanamento della dipendenza energetica russa.

Si apre anche alla linea proposta da Macron di istituire un recovery di guerra, ovvero un fondo con l’emissione di debito comune per fronteggiare sia l’indipendenza energetica che il potenziamento della difesa comunitaria. La linea di Macron su sanzioni e recovery sembrerebbe appoggiata anche da Mario Draghi che ai giornalisti dice: “Questo comporterà costi per l’economia europea – e aggiunge ma la risposta non è allentare la pressione sul Presidente Putin”. Oggi, nella seconda giornata, i temi dovrebbero interessare questioni finanziarie in cui parteciperà anche Christine Lagarde.

