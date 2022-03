Vertice in Turchia: ancora nessun accordo tra Russia e Ucraina

Pressochè nullo, ieri il vertice ad Atalya durato un’ora e mezza, non arriva a definire un percorso per la tregua temporanea. “Ho ottenuto ancora meno di quanto sperassi eppure non mi attendevo molto dal mio incontro col collega russo Lavrov”: lo dice il Ministro degli Esteri ucraino, Kuleba raccontando l’esito del vertice organizzato dal Presidente turco, Erdogan.

Sull’incontro Kuleba sottolinea la sensazione che Lavrov non avesse mandato di decidere nulla e quindi non sarebbe un reale negoziatore. L’ultimo vertice è servito sostanzialmente a chiarire esattamente le volontà di Mosca: un’Ucraina che non vieti l’uso della lingua russa e che non abbia voce in capitolo sul proprio futuro, ma sia completamente allineata e dipendente da Mosca e dalle sue scelte, ovvero una seconda Bielorussia. Su questa richiesta Kuleba risponde: “Non possiamo cedere alle richieste di arrenderci”.

Nonostante le immagini di bombardamenti, missili e persone in fuga per la Russia quella in corso si tratterebbe solo di un’operazione speciale per neutralizzare le minacce alla sicurezza di Mosca, alimentate dal sostegno degli Stati Uniti e della Nato.

Inoltre, secondo Lavorv il bombardamento sull’ospedale di Mariupol in realtà era il quartier generale del battaglione ucraino. Dunque, per Mosca tutto quello che sta succedendo in Ucraina non esisterebbe, ma sarebbe tutta una messa in scena.

Sulle sanzioni internazionali arriva anche il messaggio di Vladimir Putin: “Un atto di guerra, riterremo le imprese che se ne vanno dalla Russia responsabili. Non è l’occidente che ci isola siamo noi ci vediamo rendiamo autonomi”.

