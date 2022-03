Tra i grandi campioni dello US Ski Team: il Principe di Serbia Dusan Karadjordjevic in Trentino

E’ approdato per la prima volta in Trentino per affiancare il Team dei grandi campioni americani dello sci alpino in sessione di training a Folgaria, ma il viaggio di Dusan Karadjordjevic si è esteso anche all’esplorazione delle bellezze paesaggistiche delle Dolomiti.

Fin qui tutto normale se non fosse che questo grande appassionato di sport e atleta provetto, newyorkese di adozione ma cittadino del mondo che abita da tempo nella Grande Mela dove si occupa di marketing e gestione di brand, è nientemeno che Sua Altezza Reale, principe di Serbia.

Figlio del principe Alexander e della principessa Barbara del Liechtenstein, Dusan è cresciuto in un ambiente internazionale che ne ha formato la professionalità e la cultura (è laureato alla McGill University di Montreal in Scienze Politiche e relazioni internazionali) senza mai dimenticare le sue radici blasonate ma, come lui stesso ha tenuto a sottolineare, vivendo nel contempo una vita molto ‘normale’.

Tre anni fa, il 25 maggio 2019, con un matrimonio da favola che ci ha fatto sognare, ha sposato Valerie Demuzio, esperta di marketing dalle radici italo-ungheresi (il papà e di origini siciliane) e particolarmente affezionata al Belpaese.

Arrivato nella nostra redazione accompagnato dal suo manager Marco Dallapiccola e dalla guardia del corpo, il trentino Stefano Mosca, ha raccontato la sua passione per l’Italia che considera “il paese più bello del mondo“. Del resto il Principe si rivela realmente un estimatore, dimostrando anche una discreta conoscenza della nostra lingua, il che non ha potuto che soprenderci piacevolmente.

Proseguiamo la nostra intervista in inglese, chiedendogli prima di tutto cosa lo ha portato qui. La vicinanza alla nazionale maschile statunitense di sci alpino lo ha tenuto occupato per una due giorni all’insegna non solo dello sport e dell’impegno professionale, ma anche del divertimento.

“E’ la prima volta che visito il Trentino e so già che non vedrò l’ora di tornare. Questa sera (ieri sera per chi legge ndr) ci sarà una grande festa per celebrare la US Ski Team e la medaglia d’argento di Ryan Cochrane Siegle. Avrò il piacere di stringergli la mano e complimentarmi con tutta la squadra“, commenta entusiasta.

Il 29enne salito sul secondo gradino del podio nel SuperG alle Olimpiadi di Pechino 2022, ama molto l’Alpe Cimbra e Folgaria, dove si allena da ben quattro anni durante la stagione invernale. Cochran Siegle, che in quanto a velocità sa il fatto suo, è testimonial della località ed è spesso presente per gli allenamenti.

E ad attirare i fuoriclasse statunitensi della disciplina è soprattutto la tecnicità delle piste dello Ski resort Folgaria. La nazionale americana maschile ha scelto la Skiarea Alpe Cimbra -Folgaria e Lavarone- per allenarsi in vista dei grandi appuntamenti del calendario di coppa del Mondo già dal 2018.

Scenario degli allenamenti da dicembre a marzo sono principalmente la mitica pista Salizzona e la pista Agonistica. Ed è proprio lungo questi tracciati che il Principe li seguirà.

“Domani (oggi per chi legge ndr) scierò a Folgaria, in un contesto del tutto nuovo – sottolinea – . Sono entusiasta all’idea di poter godere di un nuovo splendido panorama sulle Dolomiti e di vedere il Team allenarsi. Assistere al training è un vero spettacolo e approfitterò anche per allenarmi un po’ con loro. Il contesto, come sempre, è importante per testare le condizioni degli atleti in vista delle gare di Coppa del Mondo”.

Quale è stato l’impatto con il Trentino?

“La prima impressione è stata incredibile. Un sogno, come andare sulla luna. Qui il paesaggio naturale è qualcosa di davvero particolare. Io sono un’amante della montagna e amo scoprire nuovi contesti, comprese le novità degli impianti sciistici. Sono rapito dalla bellezza delle Dolomiti dove puoi sciare ovunque e portare con te, attraverso dei magnifici scatti fotografici, il fascino di queste zone“.

La casa principesca dei Karadjordjevic è stat una dinastia regnante di Serbia, discendente da Karađorđe. Sono stati grandi feudatari della dinastia Obrenović. Lasciarono il trono nel novembre del 1945 per mano comunista, quando la Jugoslavia divenne una repubblica.

Un accenno alla politica. Da essere avamposto di Mosca nei Balcani al possibile ingresso in Europa. Che paese è oggi la Serbia?

“Oggi la Serbia è un Paese moderno diviso tra Ovest ed Est. I giovani guardano al mondo occidentale ma i vecchi legami storici sono ancora presenti. Ci torno una volta l’anno. Il nostro popolo rimane sempre molto ospitale“.

Alla luce dell’attuale crisi internazionale la posizione del presidente Vucic, in un paese conteso tra Nato, UE e la storica alleanza russa, a meno di un mese e mezzo dalle elezioni presidenziali, si fa sempre più difficile. Nel caso di una rottura con il Cremlino, sarebbe arduo immaginare un futuro sereno.

Potrebbe essere un problema per Vucic il dover governare nell’eventualità un paese diviso tra due poli?

“E’ chiaro e doveroso riconoscere che al momento si trovi in una situazione molto complessa dal punto di vista decisionale. Sono convinto che la strategia dell’attesa porterà Vucic purdentemente verso le giuste opzioni“.

Oggi il Principe farà ritorno a St Moritz per altre sessioni sciistiche e di lavoro, ma promette che tornerà presto.

Succederà davvero presto? “Assolutamente, assolutamente – commenta deciso – . Il Trentino è una zona ideale per l’allenamento e per i test sportivi e io me ne sono già innamorato“.

