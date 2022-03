Suona la sirena delle 12 e chiedono dov’è il rifugio: è successo agli 11 profughi ospitati all’ostello di Rovereto. Il direttore: “Ora consapevoli del significato”

Dopo un estenuante viaggio di 4 notti, sono arrivati qualche giorno fa verso le 9.00 di mattina all’Ostello di Rovereto, gli 11 profughi ucraini tra donne e bambini.

Nonostante fossero al sicuro, lontani chilometri da quell’inferno che li aveva fatti fuggire da casa, sentendo il tradizionale suono della sirena che annuncia l’arrivo di mezzogiorno, sono corsi all’ingresso chiedendo dove fosse il rifugio.

In testa e nelle emozioni ancora le immagini e i suoni della guerra, pensando fosse arrivata fino a qui. “Siamo riusciti a spiegare attraverso i gesti che si trattava solo di una tradizione cittadina che non aveva nulla a che fare con la guerra”: Questo, il racconto del direttore che aggiunge come ora siano consapevoli del significato della sirena nella Città della Pace, tanto che al suono della seconda non c’è stata nessuna preoccupazione

Il direttore inoltre, si contrario alla proposta lanciata da diversi cittadini sui social, di sospendere la tradizionale sirena di mezzogiorno, soprattutto perché al momento gli ospiti sembrano tranquilli.

