Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole, domande da presentare entro il 30 settembre

C’è tempo fino al 30 settembre 2022, per la presentazione delle domande a favore delle aziende agricole per chiedere un sostegno ai propri investimenti, nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento in relazione alla Operazione 4.1.1.

La scadenza era stata stabilita lo scorso dicembre dalla Giunta, su proposta dell’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli. Le risorse a disposizione per le iniziative ammontano a 6 milioni di euro, alle quali si aggiungeranno eventuali importi dei periodi precedenti resi disponibili a seguito di dinieghi, rinunce e revoche. I sostegni sono cofinanziati dalla Commissione Europea tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) per il 42,980%, dallo Stato italiano per il 39,914% e dalla Provincia per il 17,106%.

Le domande vanno sottoscritte con certificato di firma digitale e presentate online mediante l’accesso al portale del sistema informativo agricolo provinciale al seguente indirizzo: https://srt.infotn.it/ .

Saranno ammessi a finanziamento gli investimenti realizzati in Trentino, strumentali alle aziende agricole e finalizzati a migliorarne il rendimento globale. Il sostegno è dedicato – tra le altre cose – alla realizzazione di nuove strutture per l’allevamento e al miglioramento e adeguamento di quelle esistenti, all’acquisto di macchine e attrezzature (sia in ambito zootecnico che vegetale), alla realizzazione di coperture a protezione delle colture.

Gli investimenti potranno essere inoltre dedicati alla sistemazione dei terreni per la coltivazione e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, ma anche per la realizzazione di interventi volti all’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili.

Per un maggior grado di dettaglio delle iniziative ammissibili, dei criteri attuativi e delle modalità di concessione e di erogazione dei contributi, si rinvia al testo completo del bando, contenuto nella delibera della Giunta provinciale n. 1427 del 27 agosto 2021.

