Scintille tra Patt e Fratelli d’Italia: «Marchiori solo un novello don Chisciotte da prima Repubblica»

Continua a colpi di comunicati la diatriba a distanza tra Fratelli d’Italia e gli autonomisti del Patt. Ad accendere la miccia è stato Alessandro Urzì, coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, che attraverso una nota aveva invitato gli autonomisti a far cadere la pregiudiziale verso il suo partito per così affrontare da alleati le elezioni amministrative del 2023.

Il segretario del Patt Simone Marchiori aveva risposto però «picche» dicendo che i valori dei due partiti sono agli antipodi e che il suo movimento preferiva collocarsi al centro.

A tempo di record arriva però la pepata contro replica di Urzì che spiega che «raramente si era vista una replica a così stretto giro di posta da parte del segretario Marchiori alle dichiarazioni del Presidente Fugatti a Trentino Tv che con generosità e anche grande senso di equilibrio aveva parlato di interesse della coalizione verso l’evoluzione del dibattito nel partito autonomista».

«La ruvida risposta di Marchiori – aggiunge Urzì – incentrata come ormai accade ossessivamente da tempo su Fratelli d’Italia, non lascia invece margini a interpretazioni: “con chi rappresenta la negazione dei nostri valori non ci può essere alcun dialogo” (riferendosi a Fratelli d’Italia, ndr). E ancora: “L’invito al confronto sui temi arrivato da FDI non può di certo prescindere dai valori di fondo che sono e rimangono opposti e alternativi”. Fratelli d’Italia, sfugge a Marchiori, è componente determinante e convinta della coalizione di maggioranza attuale e la “gentilezza” epistolare non tocca, a nostro modo di sentire, quindi solo FdI ma l’intera coalizione. Uno sgarbo ingiustificato di fronte a parole di attesa verso le riflessioni precongressuali del Patt. Ne prendiamo atto. Definitivamente, e riferiremo di ciò in coalizione, salvo cambiamenti di linea ufficiali di questo Patt chiaramente orientato per la restaurazione del vecchio pantano ereditato dall’attuale coalizione».

Poi il segretario di Fratelli d’Italia affonda: «Certi atteggiamenti romantici del segretario Marchiori nei panni di novello don Chisciotte in ogni caso purtroppo poco si adeguano alla vita democratica che è fatta di confronto sui temi, respinti per puro pregiudizio. Appare sorprendente che un giovanotto come Marchiori sia ostaggio delle ideologie novecentesche e da deliri etnici tanto da avere anche dichiarato e preteso di non votare il presidente della Provincia Fugatti a grande elettore del Presidente della Repubblica preferendogli il candidato della Svp, appaltando quindi la rappresentanza del Trentino all’Alto Adige. Il peggio che si era mai sentito per un autonomista».

Arriva anche un consiglio da parte di Urzì che chiama «offuscato segretario Marchiori». «La coalizione a cui Fratelli d’Italia partecipa con convinzione non è un menù alla carta – conclude – mai stata così solida e determinata. Per le pratiche da prima Repubblica si rivolga altrove».

