Raccolta differenziata, a Mezzolombardo si cambia: entro fine aprile entreranno in funzione i nuovi cassonetti

Mezzolombardo si sta preparando al nuovo sistema di raccolta rifiuti. Entro fine aprile entreranno infatti in funzione i nuovi cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

In questi giorni stanno arrivando, in tutte le case, delle buste marchiate ASIA all’interno delle quali si trova il materiale informativo necessario.

TESSERE – All’interno delle buste i cittadini troveranno anche due tessere che riportano il nominativo dell’intestatario dell’utenza e il numero dell’isola ecologica alla quale andranno conferiti i rifiuti.

La tessera sarà necessaria per aprire i nuovi bidoni posizionati nelle isole ecologiche. Non si potrà tra l’altro accedere a isole ecologiche diverse da quella che è stata assegnata

Vengono consegnate due tessere per nucleo familiare.

MAPPA DELLE ISOLE – Nella busta inviata da ASIA è contenuta anche una mappa sulla quale sono riportate tutte le isole ecologiche dislocate in paese, con una numerazione progressiva.

L’isola che, per numerazione, corrisponde con il numero che si trova stampato sulla tessera sarà quella alla quale si dovrà fare riferimento per il conferimento dei rifiuti.

RIFIUTI DI ATTIVITÀ NON DOMESTICHE – I rifiuti prodotti da esercizi commerciali, bar, ristoranti, aziende, uffici, enti e associazioni dovranno essere conferiti esclusivamente nella nuova area raccolta allestita in piazza fiera (a nord del paese) dotata di sistema “press-container” oppure al Centro Raccolta Materiali in via Trento.

Anche in questo caso, per accedere ai siti di smaltimento, vengono rilasciate apposite tessere intestate a ogni singola attività produttiva.

ADDIO AL “PORTA A PORTA” – Sarà eliminata del tutto la raccolta “porta a porta”. Nelle nuove isole ecologiche si conferiranno anche i rifiuti umido e secco.

