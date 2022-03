La guerra imperversa in Ucraina e le conseguenze del conflitto e delle sanzioni inflitte alla Russia arrivano fino a noi. Ad aumentare di prezzo sono le materie prime, i beni di prima necessità, l’energia e soprattutto il prezzo del carburante.

I rincari sul carburante non accennano ad arrestarsi. Ad aumentare è il prezzo del carburante venduto all’ingrosso.

In molti però hanno affibbiato parte della colpa degli aumenti ai benzinai i quali aumenterebbero il prezzo del liquido venduto al litro per guadagnare più soldi.

La realtà è differente. Per comprendere al meglio la situazione, noi de “La Voce del Trentino” abbiamo intervistato Luca Nicolussi Paolaz, proprietario di un distributore di Trento lungo Via Brennero.

Questo aumento dei prezzi del carburante ha portato dei vantaggi ai benzinai?

“Ovviamente no. Non tutti lo sanno ma noi benzinai abbiamo un margine fisso per ogni litro venduto. Quindi con una situazione del genere le spese aumentano.

Con le commissioni bancarie e tutte queste cose in questo periodo sono sempre più alte mentre i litri erogati sono sempre minori. Il nostro guadagno di conseguenza è sempre minore“.

Ci sono quindi molte meno persone che arrivano al distributore?

“Certo, da giovedì, da quando i prezzi continuano ad alzarsi senza un limite. Rincari da 10, 15 centesimi al giorno, la gente inizia a circolare di meno”.

I rincari sono quindi dati sono dati dall’aumento delle materie prime e basta? Le tasse rimangono invariate?

“Le tasse rimangono le stesse. Se lo stato decidesse per lo meno, se non vuole toccare le accise, di bloccare temporaneamente l’Iva, il prezzo non sarebbe questo ma sarebbe di 50centesimi in meno al litro”.

Ci saranno delle diminuzioni dei prezzi secondo lei oppure continueranno ad aumentare?

“Io questo non glielo so dire. Spero vivamente che i prezzi diminuiscano perché così la gente non può andare avanti. La gente e soprattutto le aziende di autotrasporti saranno costrette a chiudere”.