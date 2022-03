Pieno sostegno al Presidente Fugatti. FdI: «Nessuna riserva anche sul Patt ma se cade la pregiudiziale verso il nostro partito»

Il rapporto con il Patt nell’ambito di una coalizione allargata rispetto all’attuale maggioranza provinciale in cui si colloca anche Fratelli d’Italia?

«Certamente sì – dichiara Alessandro Urzì, Commissario provinciale trentino di FdI – pieno sostegno alle parole del Presidente Fugatti da parte nostra. Con il Patt ci sono peraltro già esperienze di governo nel territorio con Fratelli d’Italia, quindi è possibile, ma è lo stesso Patt che già dal suo prossimo congresso deve rimuovere gli atteggiamenti critici nei confronti di FdI.

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia non è nemmeno una regola di buona politica, è una regola di educazione ed etichetta politica rispettare gli interlocutori e invitarli ad un confronto sui temi.

«Noi pronti a farlo anche con il Patt se tornerà ad essere quella forza che in una certa stagione ha saputo interpretare il cambiamento che stava attraversando il nostro territorio e l’Italia. Pregiudiziali non aiutano di certo il Trentino a mettere in campo le risorse migliori» – Aggiunge Urzì.

«Fratelli d’Italia insomma c’è!» – continua il coordinatore del partito di Giorgia Meloni e «condivide quindi le parole che sanno guardare al futuro del presidente Maurizio Fugatti avendo cura di annotare che ora saranno le tesi che saranno sostenute al prossimo congresso del Patt ad essere determinanti per definire anche gli stessi margini di una coalizione che vuole puntare ad essere interprete in modo ampio e rappresentativo del Trentino».

Fratelli d’Italia – si legge anche nella nota – pone come sempre al centro i temi dell’attualità ed i problemi da affrontare e risolvere. «Se c’è condivisione sulle soluzioni pronti ad accettare le sfide. Se permarranno da parte della nuova classe dirigente del Patt pregiudiziali ingiustificate e pretestuose verso Fratelli d’Italia è evidente che sarà l’intera coalizione cui appartiene Fratelli d’Italia a doverne trarre le conseguenze e non solo FdI» – conclude Urzì.

Al segretario del Patt Marchiori quindi una responsabilità grande. La linea del PATT sarà comunque resa nota dopo la nomina del nuovo segretario (Marchiori è l’unico candidato) che avverrà il 3 aprile durante il congresso.

Ma sono pochissime le possibilità che il PATT di Marchiori si allei con il centro destra.

C’è però una parte degli autonomisti che sarebbe pronta ad allearsi con il centro destra, Fratelli d’Italia compreso. A spingerla è il consigliere provinciale e assessore regionale Lorenzo Ossanna.

Se Marchiori rispondesse «picche» per Maurizio Fugatti diventerebbe tutto molto più facile e nel mese di aprile potrebbe cominciare i «lavori» per costruire un centro destra che lo sostenga per il suo secondo mandato.