Oggi la Giunta provinciale accolta a Borgo Valsugana

Sono riprese da tre settimane – dopo la pausa dovuta alla pandemia – le Giunte provinciali “fuori porta“. Dopo Riva del Garda e Sporminore oggi l’appuntamento settimanale ha fatto tappa nel Comune di Borgo Valsugana.

Ad accoglierli il sindaco Enrico Galvan, i componenti di Giunta e Consiglio comunale, i tre dirigenti delle realtà scolastiche locali, gli studenti della seconda media dell’Istituto Degasperi, il parroco don Roberto Ghetta, l’arma dei Carabinieri, i vigili urbani, i rappresentanti di APSS, l’onorevole Mauro Sutto, il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher e l’assessore regionale Lorenzo Ossanna.

A fianco al sindaco anche Nataliya Sofiychuk, giovane donna ucraina che vive da anni in questo territorio. Attraverso la sua presenza il sindaco ha voluto portare la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale al popolo ucraino.

“Ringrazio il sindaco per l’invito e tutti i presenti – ha detto il presidente Maurizio Fugatti – Mi fa particolare piacere che ci siano qui gli studenti della seconda media di Borgo Valsugana che stanno facendo un percorso di cittadinanza attiva. Proprio ieri sono stato a Lavis con un progetto che intende portare l’Euregio all’interno delle scuole per farlo conoscere alle giovani generazioni e soprattutto poter dialogare con loro. Credo molto in questi appuntamenti settimanali che la Giunta ha deciso di fare sui territori in quanto ci permettono di conoscere meglio le problematiche del territorio e poterle quindi affrontare con maggiore consapevolezza”.

“Le giunte fuori porta – ha detto il sindaco Galvan – sono una bella opportunità che viene data ai territori periferici per essere messi al centro della politica provinciale. In questi anni sono molte le iniziative attivate con la Giunta provinciale che ringrazio per la disponibilità e collaborazione”.

L’assessore Stefania Segnana, originaria di Borgo Valsugana, ha invece sottolineato come “Borgo Valsugana è una piccola cittadina attiva che vuole crescere e farsi conoscere. Ringrazio tutti per l’accoglienza. La giornata di oggi è un’occasione importante per presentare la nostra comunità e far capire le esigenze del territorio”.

