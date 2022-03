In fiamme il bosco nei pressi delle Marocche a Dro, vigili del fuoco in azione

Un incendio boschivo ha colpito l’Alto Garda nel tardo pomeriggio di ieri giovedì 10 marzo.

L’allerta è stata lanciata pochi minuti dopo le 18:00 presso l’area boschiva tra gli abitati di Dro e Pietramurata nella zona delle Marocche tra la centrale di Fies e la località Laghisoli.

A prendere fuoco circa 200 metri quadri di bosco. I timori erano per i biotopo posto nelle vicinanze dell’incendio e per una casetta.

Pubblicità Pubblicità

In pochi minuti sul posto sono giunti in massa diverse squadre dei vigili del fuoco di Dro con una quindicina di uomini arrivati sul posto con pick up, modulo carrelli incendio boschivo, carrello, celere e Autobotte per l’approvvigionamento dell’acqua.

Vista la zona non proprio agevole per l’arrivo dell’autobotte e avere più mezzi idonei sono stati allertati in supporto anche i colleghi di Drena con una mini botte e un altro carrello incendio boschivo con ulteriori 5 vigili del fuoco.

A coordinare tutte le operazioni il comandante del corpo droato Luca Sartorelli.

Pubblicità Pubblicità



I vigili hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento con le mini botti che hanno fatto la spola con l’autobotte che era posta a circa 1km dal luogo dell’incendio.

Pubblicità Pubblicità

I vigili del fuoco dopo un po’ di tempo sono riusciti a mettere sotto controllo l’incendio iniziando la lunga e minuziosa opera di bonifica dell’area interessata evitando eventuali ripartenze del fronte del fuoco.

Fortunatamente il rapido intervento degli uomini della protezione civile e il poco vento hanno aiutato ad evitare l’espandersi del fuoco a più superficie boschiva. Sul posto per accertare le cause del rogo sono intervenuti i carabinieri forestali.

Solo in serata dopo le 22:00 i vigili hanno potuto rientrare nelle rispettive caserme.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità