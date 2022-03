Guerra Ucraina: il ruggito del coniglio e le ammissioni del ministro Cingolani

Egregio direttore,

appare chiaro che in quel di Roma da tempo si è perso il senso di cosa è meglio per il cittadino italiano, ma da ultimo si naviga al buio totale ed a rimorchio passivo di altri.

Mi hanno molto infastidito i discorsi di ieri del ministro Cingolani, il quale ha candidamente ammesso che a tutt’ oggi (ieri per chi legge ) l’ Italia acquista gas russo a 10 volte il prezzo reale, di fatto finanziando la guerra di Putin.

Pubblicità Pubblicità

Cioè si ruggiscono pubblicamente sanzioni, si sequestra illegalmente qualche barca e qualche villa, si da la caccia al russo, inteso anche come scrittore, ma poi di fatto si va mendicando quel che serve per tirare a campare, senza nessuna visione ne’ politica e nemmeno economica.

Probabilmente questo modo di suicidare gli italiani si sta materializzando anche per altre materie prime senza che nulla ci dicano.

Cosi’ come nulla ci dicono sul fatto che, con i carburanti a oltre 2 euro, il governicchio italiano sta facendo affari d’ oro per incassi di accise ed iva, nel mentre altri governi seri e lungimiranti, Irlanda in testa, hanno già da tempo diminuito le proprie entrate erariali sui carburanti per non danneggiare cittadini ed economia, cioè se’ stessi.

Pubblicità Pubblicità



E lunedì prossimo ci sarà lo sciopero degli autotrasportatori, i quali non possono ulteriormente reggere con i prezzi dei carburanti che ricarano di decine di centesimi al giorno. I pescatori hanno già messo i loro navigli alla fonda ed i pesce è scomparso, e così accadrà prestissimo per le merci di largo consumo. Poi seguiranno nuove chiusure di aziende e nuova disoccupazione, cioè piu’ povertà e nuova concentrazione di ricchezza tra i soliti.

Ed il governo solo a chiaccherare di rinnovabili ed altro tipo di inattuale alternativa energetica, di accoglienza di finti profughi, che non ci possiamo permettere, di ius scholae, ma nulla in termini di eliminazione immediata di accise ed imposte, se non la promessa dei soliti bonus che rimarranno sulla carta perchè articolati in maniera borbonica o andranno nelle tasche dei soliti, quelli che già hanno abusato del reddito di cittadinanza.

Nulla, nè subito e neanche i prospettiva, per coloro che sono la spina dorsale di questo disgraziato Paese, piccole industrie, artigiani, negozianti, professionisti, quelli che mantengono i dipendenti pubblici, dal Capo dello Stato all’ ultimo usciere; quelli che sono tartassabili perchè troppo ricchi per i parametri Isee, ma pur sempre troppo poveri per reggere ulteriormente i costi economici del malgoverno e della miopia economica.

Parafrasando Churchill, il governo italiano poteva scegliere tra guerra e disonore ed ha scelto il disonore del mendicare sottobanco, ruggendo da coniglio. Avrà anche guerra reale, anche interna, e quel che ne consegue.

Avv. M.Stefano Sforzellini

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità