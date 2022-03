Compostiere gratuite per incentivare l’autocompostaggio in Val di Non

La Comunità della Val di Non intende promuovere un’iniziativa volta a favorire il compostaggio domestico per i rifiuti organici.

La proposta è rivolta a tutti i cittadini in possesso di un’utenza attiva per il servizio raccolta rifiuti urbani presso la Comunità della Val di Non e in regola con i pagamenti della relativa tariffa di igiene ambientale.

In particolare la ditta Idealservice, impresa affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per la Comunità della Val di Non, ha proposto in sede di gara delle migliorie anche nell’ottica di riduzione della produzione di rifiuti urbani.

Così la Comunità di Valle ha deciso di incentivare la diffusione della pratica dell’autocompostaggio distribuendo gratuitamente una compostiera completa di accessori ad ogni utente che ne farà richiesta, e comunque fino ad esaurimento scorte.

La pratica dell’autocompostaggio consente infatti di abbattere la produzione di rifiuto organico e di rifiuti verdi, riducendo l’impatto sull’ambiente derivante dal trasporto e trattamento di tali tipologie di residuo. La riduzione della produzione di rifiuto ottenuta da ciascun cittadino che effettuerà l’autocompostaggio è commisurata in circa 80 chilogrammi all’anno.

Il ricorso a questa pratica sarà in grado di generare un vantaggio economico per l’utente che, qualora effettivamente utilizzi il proprio composter o comunque ricorra al compostaggio domestico, potrà contare sull’applicazione di una riduzione della tassa rifiuti.

Il composter proposto è realizzato in polipropilene riciclabile al 100% e riciclato, ha una capacità di 400 litri e dimensioni di base 780×780 millimetri e altezza 850 millimetri, peso circa 11 chilogrammi. È di tipo modulare, con minimo ingombro nel trasporto, estremamente solido e assemblabile con facilità.

Ogni compostiera gratuita fornita sarà inoltre corredata dai seguenti accessori, anche questi forniti gratuitamente agli utenti: arieggiatore manuale; attivatore biologico a base di enzimi; biopattumiera aerata da sottolavello da 7-10 litri; manuale uso e manutenzione; serigrafia personalizzata con numerazione progressiva, con codice a barre, logo ecc.; transponder di identificazione univoca della compostiera.

I cittadini dovranno poi impegnarsi a usufruire della compostiera per il compostaggio domestico proveniente esclusivamente dalla propria abitazione di residenza e in alternativa all’utilizzo del bidoncino marrone per la raccolta “porta a porta”.

Il compost risultante da tale attività dovrà essere utilizzato per corretti fini agronomici quali reinvasi, concimazione di prati e orti, ecc.

Si tratta di una pratica di semplice apprendimento da parte dell’utenza, e i cittadini che decideranno di aderire al compostaggio verranno adeguatamente formati all’utilizzo della compostiera al momento della consegna e tramite incontri formativi nel corso della primavera.

Per aderire all’iniziativa è necessario fare richiesta compilando il modulo scaricabile dal sito della Comunità della Val di Non e restituirlo firmato all’indirizzo tecnico@comunitavaldinon.tn.it

Per qualsiasi informazione fare riferimento al Servizio Tecnico e Tutela Ambientale della Comunità della Val di Non al numero 0461.601648.

