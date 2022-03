Chiuso temporaneamente il Crm di Castelfondo

A Castelfondo, frazione di Borgo d’Anaunia, sono iniziati i lavori di potenziamento della viabilità sulla strada di accesso al Centro Raccolta Materiali.

Strada che resterà chiusa al traffico veicolare e pedonale per circa un mese e mezzo.

Per questo la Comunità della Val di Non ha deciso di tenere chiuso, fino al 29 aprile (data prevista per la conclusione dell’intervento) e comunque fino a ultimazione dei lavori, anche il Centro Raccolta Materiali stesso.

