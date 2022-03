Chernobyl senza corrente, si teme fuga radioattiva. AIE: per ora nessun allarme

Resta senza energia elettrica la centrale nucleare di Chernobyl da ormai oltre un giorno e mezzo, accendendo grande preoccupazione. Secondo quanto riporta l’Agenzia internazionale Interfax, il Presidente bielorusso Lukashenko avrebbe parlato con Putin sulla situazione della centrale, incaricando una squadra di tecnici per ripristinare la corrente elettrica nel sito.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, AIEA ha poi assicurato che per il momento non ci sarebbe un impatto critico, ma in questa situazione la gestione del sito è delicata e complessa.

Di fatto l’energia elettrica servirebbe per raffreddare le piscine in cui sono stoccati i resti del reattore in modo da non rilasciare radiazioni nell’aria. Al momento le piscine sono raffreddate attraverso generatori, ma l’autonomia potrebbe essere di qualche giorno proprio a causa della scarsità di energia nel Paese.

Secondo il Direttore del Dipartimento fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare di ENEA, ci vorrebbero settimane affinchè il combustibile rilasci radiazioni, per questo l’allarme non è del tutto scattato.

“Spero di fare progressi sulla questione urgente di garantire la sicurezza degli impianti nucleari ucraini” ha dichiarato il direttore generale di AIEA ieri ai negoziati russi ucraini ad Antalya in Turchia. A margine della notizia, il mondo è a caccia di pillole allo iodio, che aiuterebbe ad assorbire dalle radiazioni, ma altamente sconsigliata dagli esperti.

Infatti, essendo un dispositivo medico, la sostanza dovrebbe essere prescritta solo da un medico competente, perché assumerle senza motivo potrebbe fare molto male alla salute. Intanto, la centrale di Zaporizhzhia colpita giorni fa, rimane ancora controllata dalla Russia, ma secondo alcuni monitoraggi dell’agenzia internazionale i livelli di radiazione nei siti ucraini sarebbero normali.

