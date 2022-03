Caro carburante, annunciato lo stop degli autotrasporti da lunedì 14 marzo

Da lunedì 14 marzo le aziende di autotrasporto sospenderanno a livello nazionale tutti i loro servizi per “Cause di forza maggiore”. Inevitabile l’enorme peso sulle attività del caro carburante che nelle ultime settimane ha visto superare abbondantemente i 2 euro al litro.

La notizia arriva da “Trasportounito” che precisa come lo sciopero non sia una rivendicazione, ma un’iniziativa finalizzata a sottolineare lo stato di estrema necessità del settore. Uno stop nato soprattutto per tutelare le imprese di trasporto e impedire che le estreme condizioni di mercato penalizzino l’intero settore.

All’annuncio dello sciopero è scattato l’allarme sia per la distribuzione di alimentari che di carburante, con la possibile conseguenza di un assalto ai supermercati, nonostante i gestori assicurino che non c’è motivo di allarmarsi.

Oltre lo stop dei servizi da lunedì 14 marzo, è stato annunciato da Untras una manifestazione degli autotrasportatori in tutta Italia per sabato 19 marzo. Manifestazione che rappresenterebbe il primo passo di una vertenza e, se restasse senza risposte, potrebbe sfociare in altre iniziative, ma più incisive.

In una nota all’annuncio, l’Unione delle associazioni dell’autotrasporto in Italia aggiunge: “La situazione è diventata drammatica, il ostante e ormai insostenibile aumento del costo del carburante ha determinato una situazione ingestibile per le imprese dell’autotrasporto italiano, che non riescono a farsi riconoscere dalla committenza i maggiori costi dovuti agli stessi aumenti”.

