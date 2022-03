Allarme fuga di Gas in centro a Riva del Garda, zona interdetta per ore

Intervento massiccio dei vigili del fuoco di Riva del Garda in viale Dante nel centro storico della cittadina rivana per una perdita di gas. L’allarme è stato lanciato ieri giovedì 10 marzo intorno alle 17:30.

In pochi minuti sul posto sono giunte le aliquote della protezione civile con 14 vigili, un’autopompa e diversi mezzi di supporto per isolare in via precauzionale l’intera zona interessata composta da unità abitative e da varie attività commerciali.

I vigili hanno effettuato un accurata verifica di tre distinti edifici.

I controlli effettuati con gli appositi esplosimetri presso gli interni delle unità abitative ed economiche dopo un’attenta ricerca fortunatamente hanno dato esito negativo.

Dopo degli ulteriori controlli la fuga di gas veniva invece individuata presso dei contatori esterni di uno degli edifici.

I vigili ricordano che in questi casi l’ingente impiego di forze e il momentaneo disagio per la circolazione pedonale si rendono necessari per scongiurare gli eventuali effetti di sacche di gas che potrebbero arrecare serio pericolo per l’incolumità delle persone.

