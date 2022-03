Uccide la moglie e si lancia dal balcone, gravissimo un 77 enne Trentino

Il drammatico episodio di omicidio e tentato suicidio è accaduto nel primo pomeriggio di oggi Giovedì 10 Marzo, intorno alle 12:30, nel quartiere cittadino San Biagio a Ravenna , in via della Gardella.

Dalle prime informazioni ricevute, un uomo 77 enne Mario Claudio Cognola pensionato originario di Pergine Valsugana ma da tempo residente nella città ravennate ha ucciso con un arma bianca presumibilmente un coltello da cucina la moglie Maria Ballardini 82 enne .

Secondo una prima ricostruzione resa nota dagli inquirenti l’uomo avrebbe colpito la moglie per poi lanciare l’allarme, poi quando sono arrivati i carabinieri si è gettato dalla finestra. Lo ha confermato anche il procuratore capo di Ravenna Daniele Barberini arrivato sul posto insieme al Pm di turno Marilù Gattelli. «Da quanto sappiamo ha aggredito la moglie con un coltello uccidendola» – Ha spiegato.

Poi e stato lui stesso a lanciare l’allarme per poi si è gettato dal balcone dell’appartamento al terzo piano facendo un volo di una dozzina di metri. La donna è stata ritrovata morta con segni di fendenti sferrati.

L’uomo soccorso dai medici del 118 Romagna arrivati con ambulanza e auto medica è stato trasportato d’ urgenza al ospedale “Buffalini “ di Cesena con gravi traumi sarebbe ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Sarebbe indagato per omicidio volontario aggravato.

La salma della donna è stata trasportata in obitorio a Ravenna in attesa degli esami autoptici.

Da quanto riferito dal procuratore capo di Ravenna Daniele Barberini uscendo dal sopralluogo sulla scena del crimine tra i due non c’erano problemi, e neppure screzi in famiglia. Non risultano inoltre denunce per violenza nei confronti dell’uomo. Il suo gesto quindi per ora rimane incomprensibile.

Anche i vicini confermano che fra la coppia non c’era nessun problema anche se la moglie sarebbe stata malata. Erano persone piuttosto riservate e non avevano dato nessun problema neanche ai vicini.

