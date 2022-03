Scontro auto – scooter a Riva del Garda, ferito un 47 enne

L’incidente stradale che ha visto coinvolto uno scooter e una vettura è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 9 Marzo pochi minuti dopo le 17:30 sulla SS 45 bis nella frazione Pasina a Riva del Garda.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un 47 enne rivano, che dopo lo scontro è finito a terra.

In pochi minuti sul posto sono giunti i sanitari con un’ambulanza della croce bianca della Rotaliana, che si trovavano in zona, visto che le altre ambulanze locali erano impegnate in altri servizi, che hanno prestato le prime cure all’uomo.

Pubblicità Pubblicità

In supporto ai sanitari e alla messa in sicurezza della zona è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco rivani. Per i consueti rilievi di legge è intervenuta la Polizia Locale.

il 47 enne dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato al pronto soccorso del nosocomio arcense. Dalle prime informazioni le sue condizioni per fortuna non sarebbero preoccupanti.



Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità