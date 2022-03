Sbaglia manovra e l’auto rimane in bilico su una pendenza tra le campagne di Revò: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco volontari di Revò sono dovuti intervenire oggi pomeriggio, giovedì 10 marzo poco prima delle 17, per prestare soccorso a un’autovettura in difficoltà tra le campagne in località Casetta, nella parte alta del paese di Revò, sul confine con Cloz.

Dopo aver sbagliato strada, una donna alla guida della propria auto, una Dacia Duster, stava facendo manovra quando è finita con due ruote in bilico su una pendenza.

Non riuscendo più a spostare il mezzo, non ha potuto far altro che chiamare i Vigili del Fuoco, accorsi prontamente sul posto.

In breve tempo i pompieri hanno recuperato l’auto, rimettendola in carreggiata.

