Putin: «L’aumento dei prezzi di petrolio e gas non dipende dalla Russia»

Sui costi dell’energia in aumento Vladimir Putin in una conferenza stampa ha spiegato che «I prezzi negli Stati Uniti e in Europa stanno aumentando, ma non è colpa nostra: questo è il risultato dei loro stessi errori di calcolo, non ci sono motivi per incolpare noi».

Putin poi ha ricordato che gli Stati che hanno visto un’impennata dei prezzi dei carburanti e del gas stanno cercando a tutti i costi di trovare degli accordi con i paesi nei confronti dei quali loro stessi hanno imposto restrizioni illegittime e sono pronti a fare la pace con l’Iran o con il Venezuela.

«La Russia sta mantenendo tutti i suoi impegni relativi alle esportazioni energetiche, comprese quelle attraverso l’Ucraina». Ha detto ancora il presidente Vladimir Putin

Pubblicità Pubblicità

l nostro Paese importa dalla Russia oltre il 40% del gas, ma secondo il governo e l’intelligence i volumi in stoccaggio dovrebbero assorbire eventuali picchi di domanda evitando nel breve termine problemi e razionamenti.

Il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli a Fanpage.it ha detto che «Se si bloccassero i flussi di petrolio e gas da Mosca potremmo andare avanti per tre o quattro mesi, poi dovremmo cominciare a tagliare»

Purtroppo però le aziende italiane sono allo stremo, non ci sono più le materie prime e quelle che si trovano costano ormai il 300% di più del prezzo normale. Cominciano a scarseggiare gli imballaggi, l’alluminio e l’acciaio, mentre aumentano a dismisure i prezzi di pane, pasta e verdure. Se questa situazione di dovesse protrarre per altre 3 settimane il 70% delle industrie italiane si dovrebbero fermare. Da lunedì per il caro – banzina gli autotrasportatori sospenderanno i viaggi e le consegne. Una situazione gravissima che potrebbe portare alla scarsità di prodotti nei supermercati con il conseguente assanto dei cittadini per fare delle scorte.

Pubblicità Pubblicità