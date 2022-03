Perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla strada che porta al Malghetto di Tuenno

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, giovedì 10 marzo intorno alle 10.30, quando un uomo si è ribaltato con l’auto poco dopo il Malghetto di Tassullo, sul Monte Peller.

Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’accaduto, ma l’uomo stava percorrendo la strada che sale verso il Malghetto di Tuenno quando, a causa del fondo stradale ghiacciato, ha perso il controllo della propria vettura, finendo per ribaltarsi su un fianco.

Fortunatamente non ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato solo per accertamenti all’ospedale di Cles in ambulanza.

Sul posto sono subito intervenuti anche i Corpi dei Vigili del Fuoco volontari di Tassullo, Cles e Taio per il recupero del veicolo e la messa in sicurezza dell’area, oltre alla Polizia Locale di Ville d’Anaunia per i rilievi del caso.

