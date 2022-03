Perde il controllo della moto dell’amico, 17 enne si schianta contro il palo della luce e muore

Drammatico incidente motociclistico ieri nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 Marzo, pochi minuti dopo le 17:30 in provincia di Treviso nel comune di Pieve del Grappa a pochi chilometri dal confine con la provincia di Vicenza.

Un giovane 17 enne del posto mentre era in transito lungo via Montenero su una moto enduro prestatagli da un amico, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada schiantandosi contro la recinzione perimetrale di un’abitazione e sbattendo violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica.

È subito partito l’allarme lanciato dai proprietari dell’abitazione allertati dal forte rumore dello schianto, e in pochi minuti sono giunti i mezzi sanitari del SUEM 118 con ambulanza, auto medica e l’elisoccorso di Treviso Emergenza atterrato in un prato nelle vicinanze dell’incidente.

I sanitari hanno tentato di rianimare a lungo il 17 enne ma purtroppo non c è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate al capo.

Per appurare la dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa , e dalle prime informazioni ricevute il giovane indossava regolarmente il casco ed aveva il patentino di guida.

La vittima V.P (le iniziali) era residente nella frazione di Crespano a poche centinaia di metri dal tragico schianto. Lascia i genitori e una sorella. Il giovane frequentava la classe quarta dell’istituto agrario “Parolini” di Bassano del Grappa.

La famiglia è molto impegnata nella vita della comunità ed in particolare nella musica. Il padre Gianmario è una delle colonne della Filarmonica di Crespano del Grappa dove suona il basso -tuba , e la moglie il flauto traverso , mentre il figlio suonava il corno dal 2018 e per lui si prospettava un futuro nel conservatorio.