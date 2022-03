Nella notte bombe russe in azione, colpite abitazioni e un gasdotto: morti 5 civili

Un altro giorno di guerra con altri raid russi che questa volta avrebbero preso di mira il nord del Paese, nella regione di Sumy dove sarebbero morti 5 civili tra cui due donne e un ragazzo, ma anche un gasdotto.

Ora la speranza è riposta tutta nei negoziati e soprattutto nella conferma dell’apertura di corridoi umanitari per permettere l’evacuazione della popolazione, attraverso tre passaggi.

Nella giornata di ieri il tragico evento sull’ospedale pediatrico di Mariupol, distrutto dal bombardamento russo, con almeno 17 persone ferite. “È stato un crimine di guerra e la prova definitiva che è in corso il genocidio degli ucraini nessuno può dire di non aver visto”: l’accusa di Zelensky alla tragedia di Mariupol. Dalla Russia invece, Mosca cambia gli eventi, dando la colpa alle milizie ucraine che avrebbero costretto personale e pazienti a lasciare l’ospedale per usarlo come base. Parole che stridono fortemente con le immagini che hanno fatto il giro del mondo. Mentre gli Stati Uniti avvertono che la Russia potrebbe usare anche armi chimiche, tra i piani di Mosca oltre Kiev, ci sarebbe Mariupol che potrebbe aprire un collegamento diretto tra il fronte del Donbas e la Crimea.

