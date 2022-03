M’illumino di meno, domani si spengono il Doss Trento e i palazzi del centro

Oggi nei Nidi e nelle scuole cittadine pasti sostenibili a base di cereali, verdure e legumi per 10 mila bambini. Comune al lavoro su comunità energetiche, rinnovabili, efficientamento degli edifici e dell’illuminazione pubblica

Domani, 11 marzo, anche il Comune di Trento aderisce a M’illumino di meno, giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar e da Rai Radio2.

Giunta alla diciottesima edizione, la manifestazione quest’anno ha un tema che è anche un’esortazione: “Spegnere, Pedalare, Rinverdire, Migliorare!”

Il Comune domani risponderà all’appello al silenzio energetico spegnendo il Doss Trento e l’illuminazione architettonica dei palazzi del centro città.

Tutti i cittadini naturalmente sono invitati a partecipare all’iniziativa con qualche azione virtuosa, tenendo conto, come si legge sul sito di Caterpillar, che “oggi più che mai rompere la dipendenza dal gas e investire sulle rinnovabili è un gesto di pace”.

Sempre Caterpillar esorta “a migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse, a diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento energetico, a passare alle fonti di energia rinnovabili”.

Tenendo conto, tanto per fare qualche esempio, che una doccia o un lavaggio in lavastoviglie porta nell’atmosfera un chilo di anidride carbonica, guidare per 10 km un’auto a benzina ne fa emettere all’incirca 2, scaldare un appartamento di 60 metri quadrati corrisponde in media a 20 chili di Co 2 al giorno. Dunque anche abbassare di un grado il termostato di casa può fare una piccola differenza.

Nella settimana di M’illumino di meno il Comune ha aderito anche alla Green food week, un’iniziativa che ci invita a ridurre il nostro impatto sul pianeta pure a tavola. Oggi dunque oltre 10 mila bambine e bambini, ragazze e ragazzi della città hanno mangiato un pasto sostenibile: infatti il menù proposto per pranzo nelle mense di nidi e scuole cittadine era a base di cereali, legumi e verdure, una combinazione che fa bene alla salute e insieme all’ambiente.

Il Comune è inoltre al lavoro per promuovere la mobilità leggera, al centro del Piano urbano della mobilità sostenibile in corso di elaborazione, le comunità energetiche, il rinnovo dell’illuminazione, l’efficientamento degli edifici pubblici e lo sfruttamento delle rinnovabili, questi ultimi parte integrante di ogni progetto di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione del patrimonio edilizio comunale.

